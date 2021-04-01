الموعد وأسعار التذاكر| افتتاح المتحف المصرى الجديد 2021

موعد افتتاح المتحف المصري الجديد

وفقا لأخر تصريحات للجنة العلاقات العامة المتحف الكبير فإن مصر سنحتفل هذا العام بالافتتاح الرسمي المتحف الذي تأخر افتتاحه نظرا لتعطل سير العمل به نظرا للإجراءات الاحترازية الواقية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي اجتاح العالم أواخر عام 2019، ولكن اللجنة لم تحدد موعد للافتتاح حتى الآن، حيث يتم العمل به على قدم وساق وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار العدوى بين العاملين على إنشاءه حتى يتم إنجاز بشكل لائق باسم دولة عريقة كجمهورية مصر العربية.





أسعار التذاكر المقترحة لدخول المتحف المصري

وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية أسعار مقترحة مبدئية لدخول المتحف الذي يتم إنشاؤها حاليا بمحيط منطقة الأهرامات بحيث وصل السعر المبدئي للمصريين إلى 60 جنيه و للأجانب 500 جنيه.







وتم تخفيض اسعار تذاكر كبار السن الذين يتجاوز أعمارهم 60 سنة بنسبة تصل إلى 50% وإعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة من تذاكر الدخول وتم إنشاء نظام جديد للدخول باستحداث تذاكر الدخول يومين متتاليين نظرا لاتساع مساحة المتحف.





تكلفة ميزانية إنشاء المتحف المصري الكبير





أطلقت مصر حملة لتمويل مشروع إنشاء المتحف المصري الجديد عام 2002 على مساحة 117 فدان حيث تم وضع ميزانية مبدئية 550 مليون دولار ساهمت فيها اليابان بـ300 مليون دولار كقرض ميسر، حيث يتسع المتحف لعرض قرابة 100 ألف قطعة آثارية ترجع إلى العصور الفرعونية و اليونانية و الرومانية مما يساهم في دفع قطاع السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة وينعش حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية والتي تأثرت كثيرا عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 25 يناير 2011 وما تلى ذلك من أحداث تدل على عدم استقرار الأوضاع الداخلية للبلاد





يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد افتتاحوالذي تم تأجيله بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي اجتاح العالم خلال العام الماضي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الافتتاح ومساحة ومكان المتحف ومتي بدأ العمل فيه وأسعار تذاكر دخوله المقترحة.