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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:43 م
كوفيد 25
كوفيد 25
شيماء حسين
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عادة ما يقدم القائمون على صناعة الدراما وجبات درامية دسمه خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات المميزة على شاشة القنوات الفضائية خلال المارثون الرمضاني لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال الشهر الكريم والقنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021

بدأت القنوات الفضائية بالفعل حاليا في عرض برومو توضيحي عن الأعمال الدرامية التي ستعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك 2021؛ حيث أعلنت مجموعة قنوات On الفضائية عن عرض مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر ومسلسل بين السماء والأرض بطولة درة وهاني سلامة بينما تعرض قناة الحياة مسلسل النمر بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ومسلسل عالم موازي بطولة الفنانة دينا سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز ومسلسل كل ما نفترق بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة ريهام حجاج والفنان عمرو عبد الجليل.

تعرف على قائمة المسلسلات التي تعرضها قناة DMC في رمضان

أعلنت مجموعة قنوات دي إم سي، عرض مجموعة هائلة من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2021 وبدأت بالفعل في عرض برومو توضيحي لمواعيد عرض المسلسلات حيث يتم عرض مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري ومسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة منى زكي ومسلسل الملك أحمس بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك ومسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب 

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مسلسلات CBC في رمضان 2021

أعلنت القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021 عن البرموا التوضيحي لخريطة الأعمال الدرامية التي ستعرض عبر شاشاتها خلال شهر رمضان منهم مجموعة قنوات CBC حيث تعرض القناة مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان خالد الصاوي والفنانة حنان مطاوع ومسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج ومسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة يسرا و الفنان باسل الخياط والفنانة أروى جودة.

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