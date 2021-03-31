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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار ياميش رمضان 2021.. وضوابط إقامة صلاة التراويح

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:07 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يستعد ملايين من المسلمين بمختلف دول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي لم يتبقى عليه سوا عشرة أيام فقط لذلك يدير الكثير من المصريين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أسعار ياميش رمضان 2021، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الياميش في الأسواق المحلية المصرية وموعد بدء شهر رمضان المبارك وكيفية قضاء صلاة التراويح في المساجد.

أسعار ياميش رمضان 2021

وفقا للغرف التجارية بالقاهرة التي أعلنت مؤخرا عن أسعار الياميش الرمضاني في الأسواق المحلية فإن سعر كيلو البلح الجاف يتراوح من 15 إلى 32 جنيه و سعر الزبيب يتراوح من 34 جنيه إلى 40 جنيه للكيلو و سعر البندق المقشر يصل إلى 200 جنيه للكيلو فيما يصل سعر الفستق المقشر إلى 300 جنيه وسعر اللوز المقشر 90 جنيه للكيلو وسعر كيلو الكاجو 200 جنيه و سعر المشمشية وصل إلى 80 جنيه للكيلو و القرصية 100 جنيه للكيلو وذلك بتخفيض الأسعار حوالي 20% عن العام الماضي.

موعد بدء شهر رمضان المبارك 2021 

يبدأ شهر رمضان المبارك وفقا الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية المبدئية يوم 13 إبريل المقبل حيث تكون رؤية هلال الشهر الكريم يوم 12 إبريل من مراصد دار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم تجميع كافة الرؤى وإبلاغ دار الإفتاء ليعلن مفتي الجمهورية بدأ الشهر الكريم وفقا لرؤية الهلال من عدمه وكذلك يتم تحديد بدء كافة الشهور الهجرية حيث لا تتراوح ساعات الصيام هذا العام من 14 إلى 15 ساعة.

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كيفية أداء صلاة التراويح في ظل كورونا

يرغب الكثير من المصريين في معرفة أسعار ياميش رمضان 2021 وضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية سابقا من إقامة صلاة التراويح وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تقضي بإلزام المصلى باصطحاب سجادة الصلاة الخاصة به وارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول و قياس درجات الحرارة قبل دخول المساجد و إلتزام المسافات الآمنة بين المصلين، بالإضافة إلى إلا لا تزيد وقت الصلاة عن 30 دقيقة وفقا لأخر قررات للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

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