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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالتفاصيل.. إنجازات جهاز مدينة حدائق أكتوبر خلال مارس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:09 م
المهندس محمد مصطفى
المهندس محمد مصطفى
محمد إبراهيم
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كشف تقرير إنجازات شهر مارس المنتهي اليوم، الذي استعرضه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، مع نوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المختلفة، خلال اجتماعهم الدوري اليوم، عن طفرة غير مسبوقة حققها فريق العمل خلال الشهر المنتهي.

وبحسب التقرير، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، جار الانتهاء من تنفيذ مشروع 104 عمارة إسكان اجتماعي ذات طابع حديث تمهيدًا لتسليمها إلى السكان، كما تمت الموافقه على تنفيذ ممشى سياحي وترفيهي بالمدينة للترفيه عن المواطنين، إضافة إلى أنه جار العمل على تطوير مدخل المدينة عند طريق الفيوم.

وأضاف التقرير، أنه تم زراعة مسطحات تقدر بحوالي 15 ألف متر مربع بمشروع سكن مصر لتشمل 207 عمارة، كما تم استئناف أعمال الطرق في منطقتي المحصورة «أ، ب»، والبدء في إصلاح شبكة الكهرباء استعدادًا لإطلاق التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع شبكات الكهرباء والتوزيع، وتم البدء في تسليم السكان بمشروع 262 عمارة إسكان اجتماعي، وكذلك إسناد مشروع سوق تجاري في منطقه 40 عماره إسكان اجتماعي.

كما رصد التقرير الحملات التابعة للجهاز، والتي تمكنت من ضبط 20 سياره نقل مخالفه وعدد 36 خلاطة و4 لودر خلال شهر، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ منافذ «أهلًا رمضان» لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين لمده 45 يومًا أمام مساكن منطقة دهشور.

وكشف التقري عن زراعة 1500 شجرة بالمدينة، وعدد 50 نخلة مثمرة، وتم إجراء 25 حملة إزالات بمختلف المناطق، وزراعة مسطحات تقدر بحوالي 25000 متر مربع بمشروع 104 عماره إسكان اجتماعي.

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