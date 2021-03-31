مجدي الطيب يشيد بفيلم «للإيجار».. ويعقب على أداء خالد الصاوي (فيديو)

أشاد الناقد السينمائي والكاتب الصحفي مجدي الطيب، بفيلم "للإيجار" الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة وهو العرض الأول للفيلم.وقال الطيب خلال تعليقه على الفيلم، إنه يتوجه بالشكر إلى كافة القائمين على هذا العمل، مشيرا إلى أنه يعقب فقط على أداء الفنان خالد الصاوي متخوفا أن يظل تاركا نفسه لأن يصبح مثل الفنان محمد ممدوح خاصة في الفكرة الخاصة بإلقائه للكلام.ورد عليه مخرج العمل: "الفنان خالد الصاوي كان في تلك الفترة مجهد بشكل كبير وهو يعالج هذا الأمر خلال الفترة الحالية".تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي لايت كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية "مختار" قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية، يعرض غرفة بداخل شقته للإيجار ويأتي له الشاب "خالد" الذي جاء ليعمل بالاسكندرية فيصطدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحا صديقين.