أهالي المختطفين بليبيا مستغيثين بالسيسي: «معناش فلوس ندفع فدية» (فيديو)

اختطف 8 مصريين في ليبيا أثناء طريقهم لعملهم هناك من بنغازي إلى طرابلس، حيث قام مجموعة من المجرمين بإيقاف سيارتهم، وإطلاق سراح السائق وسرقة السيارة واختطاف المصريين.والمخطوفون هم: سمير رجب، عبد الرحمن جمال، عبد الله فتحي، سلامه فتحي، مصطفي محمود، محمد زغلول، عبد الحفيظ عبد الحفيظ، حماده محمد.وقال يحيى عبدالحفيظ، شقيق أحد المختطفين، خلال البث المباشر لـ"الدستور" إن شقيقه سافر منذ عام لدولة ليبيا للعمل صنايعي مبيض محارة، وترك ٣ من أبنائه، أصغرهم عمره ٧ سنوات، متابعا: "فوجئنا باتصال هاتفي بخطف أخويا و٧ آخرين، كانوا مسافرين للعمل في طرابلس، مطالبين فدية قدرها 20 ألف دينار ليبي".وأشار إلى أن سافروا لليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية.أما والدة محمد زغلول، أحد المختطفين، قالت: "هجيب المبلغ ده منين، ابني هو العائل الوحيد للأسرة، والده متوفي، وابني بيجري على باب الله صنايعي، وترك 3 من أبنائه وراءه، احنا يستغيث بالرئيس السيسي، ووزيرة الهجرة، والمسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ حياة أولادنا".