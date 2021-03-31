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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 أفلام أجنبية جديدة في ضيافة دور العرض السينيمائى المصرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:30 م
فيلم Way Down
فيلم Way Down
محمد قدري
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تستقبل دور العرض السينمائى المصرية بداية من حفلة العاشرة من صباح اليوم، خمس أفلام جديدة لتنضم إلى عدد كبير من الأعمال العربية والأجنبية المتواجدة بالسينيمات.

ينضمم فيلم، Way Down، بطولة فريدي هايمور، فامكي جانسن، أستريد بيرجيس فريسبي، سام رايلي، وتدور أحداثه حول مهندس، بعد اكتشافه وجود كنز ثمين منقول داخل بنك شهير شديد الحراسة، يضع خطة لسرقة البنك رفقة والتر في مهمة يتطلب إنجازها خلال 90 دقيقة فقط.


والفيلم الثاني هو Son وتدور أحداثه حول ولد صغير يصاب بمرض غامض ويُصبح على والدته أن تقرر إلى أي مدى ستذهب لحمايته من القوى المرعبة في ماضيها والظلام من حولهما، بطولة إيميل هيرش وأندي ماتيشاك لوك وديفيد بلوم.

وثالث الأفلام، Crisis، بطولة كلا من، جاري أولدمان ولوك إيفانز وميشيل رودريجيز، وتدور قصته حول ثلاثة شخصيات، تاجر مخدرات مشهور، ومهندس محترف، ودكتور جامعي، تجمعهم الظروف في مغامرة معًا من أجل إنتاج مسكن للآلم لا يحتوي على مواد مخدرة.

وانضم إلى القائمة فيلم، The Father من بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمن وأوليفيا ويليامز، وتدور الأحداث حول رجل يرفض كل المساعدات المقدمة له من ابنته التي تسعى للوقوف بجانبه بسبب التقدم في العمر، ليجد نفسه في دوامة من الشك حول حب الناس له.

وجاء فيلم The Furnace خامسا، بطولة النجم المصري أحمد مالك، وجاي ريانوديفيد وينهام وإريك تومسون وتدور الأحداث مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة.


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