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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لاستغلالها واستثمارها.. حصر أراضي الري ببنى سويف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:30 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.

وبدأت الإدارة المركزية للأملاك بالرى، الأربعاء، جولات المرور على الطبيعة لبعض المواقع فى بنى سويف، والتي يمكن استغلالها واستثمارها لما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات منها قطعتي أرض فضاء متخلف بحر يوسف بجوار قنطرة مازورة بمركز سمسطا، وقطعة أرض فضاء بقرية أمام الوحدة المحلية بقرية دلهانس فى مركز الفشن، والجزء المردوم من ترعة أحمد باشا القبلية خلف صوامع سدس بمركز ببا، والجزء المراد استغلاله أعلي تغطية مفيض مصرف الصعايدة بمدينة بني سويف، وذلك لتحديد الأنشطة المناسبة لاستثمار هذه الأراضي وتحقيق عائد جيد منها.

يأتى ذلك فى إطار خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة وبالتنسيق مع محافظة البحيرة.

كما تقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحي لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المباني والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.

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