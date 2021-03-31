أحياء القاهرة تشن حملات على المخازن والمعارض أسفل العقارات

كلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالمراجعة الفورية لتراخيص المحال والمخازن والمعارض الواقعة أسفل العقارات، وذلك عقب انهيار عقار جسر السويس.وقام اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس بالمرور على المحلات بالحي، وأسفرت الحملة عن غلق ورشة تصنيع ثلاجات بشارع الوحدة العربية وغلق مصنع مفروشات بشارع متحف المطرية وغلق المركز الفني للتكييف والكهرباء.وفي حي البساتين، قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين ويرافقه لجنة من وزارة التنمية المحلية وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، وتم غلق وتشميع محلات مخالفة بعمارة C10 جراند سيتى معمار المرشدي، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.وفي حي الأزبكية قام اللواء "وكيل وزارة" يحيى محمد الأدغم، رئيس الحى، مع فريق المتابعة الميدانية وإدارة المحلات والإشغالات بالقيام بعمل حملة ميدانية أسفرت عن غلق 3 محال بالعقار ٢٣ شارع كلوت بك مخالفة ولإدارتهم بدون ترخيص، وغلق مقهى بالعنوان 1 حارة كامل من كلوت بك مخالفة وبدون ترخيص، وغلق فندق وادي النيل بالعقار ٧١ كلوت بك مخالفة وبدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.