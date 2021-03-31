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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوضع خطير للغاية.. عمدة باريس تدعو لإغلاق المدارس بسبب كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
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دعت "آن هيدالجو" عمدة العاصمة الفرنسية باريس لإغلاق المدارس في المدينة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قبل الإعلان عن إجراءات تقييدية جديدة محتملة ستعلن عنها الحكومة الفرنسية في وقت لاحق اليوم.

وقالت "هيدالجو"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الصحي في فرنسا خطير للغاية، لذلك يجب إغلاق المدارس، موضحة أنها فوضى كبيرة للغاية، حيث يوجد في باريس نحو 20 ألف طالب ليسوا في الفصل، وذلك إما لأنهم مرضى أو لأن الفصول مغلقة.

وأضافت "هيدالجو" أنه تم إغلاق 850 فصلًا، اليوم الأربعاء بينما تم إغلاق 255 فصلًا، مساء الأحد الماضي في باريس، مؤكدة أنه يوجد نحو 1500 شخص في العناية المركزة في منطقة "إيل دو فرانس" في شمال وسط فرنسا، مشددة على ضرورة إغلاق المدارس لتكون هناك قدرة على القيام بشيء ما.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" كلمة، مساء اليوم الأربعاء، حول الوضع الصحي بفرنسا المقلق بسبب انتشار وباء "كوفيد -19"، وفقا لقصر الإليزيه، وكانت فرنسا قد سجلت أربعة ملايين و585 ألفًا و385 إصابة وأكثر من 95 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

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