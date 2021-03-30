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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات تدريبية للعاملين فى السكة الحديد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:57 م
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بدء دورات تدريبية للعاملين بها للذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الجمهور لتقديم أفضل خدمة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن هناك دورات تدريبية لرفع كفاءة العمال ومن ضمنهم السائقين وخفراء المزلقانات للتدريب على كيفية التعامل السريع مع أي مواقف قد يتعرضون لها خلال رحلة القطارات.

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