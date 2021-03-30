دورات تدريبية للعاملين فى السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بدء دورات تدريبية للعاملين بها للذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الجمهور لتقديم أفضل خدمة.وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن هناك دورات تدريبية لرفع كفاءة العمال ومن ضمنهم السائقين وخفراء المزلقانات للتدريب على كيفية التعامل السريع مع أي مواقف قد يتعرضون لها خلال رحلة القطارات.