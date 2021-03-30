محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الكورنيش السياحي (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح، حيث شهد نماذج من أعمدة الانارة الديكورية التى سيتم تركيبها على جانبى طريق الكورنيش واختيار النموذج الملائم.وتفقد محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة وترميم بعض المناطق بمستويات الكورنيش وعمل سلالم على الألسنة البحرية، موجها بمراجعة كافة أعمال الكهرباء والانارة وتركيب المظلات الديكورية الملائمة لطبيعة الكورنيش السياحى والإسراع في إنهاء الأعمال وزيادة عدد العمال بالشركات المنفذة، مشددا على منع إقامة أي أكشاك أو منشآت تحجب أو تمنع رؤية البحر.جاء ذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد الباهى الامين وكيل وزارة الإسكان بمطروح، وعدد من الإدارات والجهات المعنية.