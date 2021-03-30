إلغاء رحلة مصر للطيران إلى باريس لانخفاض الركاب (خاص)

كشفت مصادر مطعلة بشركة ميناء القاهرة القاهرة، عن إلغاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية التابعة لشركة مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار "شارل ديجول" بباريس، نتيجة انخفاض الأعداد الركابية على متن الرحلة.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، قد تلقت إخطارا من شركة مصر للطيران تفيد بإلغاء رحلتها المتجهة من القاهرة إلى باريس نتيجة قلة الأعداد الركابية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الحالات لعدم الازدحام داخل وخارج الصالات.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.