الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 223.799 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 459.360 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.492 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.422 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 443.153 حالة.