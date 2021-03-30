حبس ربة منزل قتلت سائقا بسبب خلافات مالية في الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معها حول اتهامها بقتل سائق داخل شقته في الهرم، بسبب خلافات مالية بينهما.تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق، اعتدت عليه ربة منزل بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وحاولت إسعافه بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.