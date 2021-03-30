رش وتطهير المنشآت السياحية في سيوة لمكافحة كورونا

قال رئيس مجلس ومدينة سيوة، العميد عصام عبدالغنى، إنه يتم مواصلة أعمال الرش والتطهير بالمنشآت السياحية الممثلة في البازارات والمعارض والمنشآت السياحية والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى أنه تمت أعمال الرش والتطهير في ظل حركة السياحة بالواحة، تزامنا مع أجواء الربيع، موضحا أنه تفقد أعمال النظافة والتجميل بالمدينة.وأوضح أنه تم متابعة أعمال النظافة بمناطق السوق، أنور السادات، الرمل، أبو صحرا، موجها بالعمل على تكثيف أعمال النظافة والتجميل حفاظا على الصحة العامة ومن منطلق ظهور الواحة بالشكل الجمالى خاصة في ظل الحركة السياحية الحالية.