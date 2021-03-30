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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكين وجوتيريش يبحثان تسوية النزاعات بسوريا وليبيا وأفغانستان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:30 ص
انتوني بلينكين
انتوني بلينكين
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بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أولويات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة المتمركزة حول قضايا سوريا وليبيا وأفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان صحفي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - إن "بلينكين رحب بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتسوية السياسية والوقف الدائم والشامل لإطلاق النار في أفغانستان، وكذلك الحاجة إلى تجديد وتوسيع إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا".

ورحب بلينكين بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة في ليبيا، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أكد "أهمية الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر من هذا العام، وضرورة مغادرة القوات الأجنبية وتعهد بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيس والبعثة الأممية للدعم في ليبيا".

وركز الجانبان على السبل، التي يمكنهما من خلالها العمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز المبادئ والقيم التأسيسية للأمم المتحدة؛ بما في ذلك حماية حقوق الإنسان وكرامة كل فرد بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو ديانته.

واتفق بلينكين وجوتيريش على مواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن هذه الأمور وغيرها من القضايا.

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