محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد القمح فى قرية عدن بباريس (صور)

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز باريس، اليوم، حصاد محصول القمح بأحد المزارع النموذجية بقرية عدن المقامة علي مساحة ٣٠ فدانًا.حيث أشاد بإنتاجية المحصول التي بلغت ٢٠ إردبًا فدان والتي تعد من أعلي الأصناف إنتاجية، مؤكدًا علي دعمه للتوسع في المشروع بزراعة نباتات عطرية وطبية ومحاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع.وفي نفس السياق وجه الزملوط بإنشاء سور محيط بممشي مدينة باريس لحماية رواد الممشي وسرعة استكمال أعمال إنشاء الممشي وطرح الأكشاك الملحقة للشباب للاستفادة منها وتوفير متنفس حضاري لأهالي المركز.جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز باريس يرافقه الأستاذ كمال إبراهيم، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة.كما تفقد خلال الجولة أعمال رصف طرق وشوارع المدينة التي تمت بطول ٤ كم بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، حيث وجه بتعديل المنحنى الموجود بالطريق الرئيسي باريس- المكس بطول 300 حرصًا على سلامة المواطنين.