مميش: لن نترك حق مصر في الخسائر التي سببتها الناقلة البنمية

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية، إن هيئة قناة السويس لن تترك حق مصر في الخسائر التي تسببت فيها عملية جنوح السفينة البنمية، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة في أسباب وقوع الحادث.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الإثنين، عن بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.