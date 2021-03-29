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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني بعد تعويم السفينة الجانحة: إرادة المصريين قهرت الصعب والمستحيل

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:37 م
النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي
أشرف لاشين
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أشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بنجاح رجال وخبراء هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة، مؤكدا أن ذلك يعد ملحة وطنية تعكس بطولات رجال قناة السويس الذين سابقوا الزمن لإنهاء الأزمة.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن إرادة المصريين قهرت الصعب والمستحيل بعد أن أعلن البعض أن هذه العملية سوف تمتد لأسابيع، مشيرا إلى إن المصريون لا يعرفون المستحيل وقادرون علي مواجهة الأزمات الكبرى.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الأزمة كشفت مدى الأهمية العالمية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية ومدى تميزها عن غيرها لموقعها الفريد كنقطة وصل بين قارات العالم، وأن أي خلل يتعلق بالعمل بها يغير في حركة التجارة العالمية، مطالبا بتكثيف الجهود عقب إعادة العمل بالقناة بعد التعويم الكامل للسفينة لحل أزمة مئات السفن المتكدسة في انتظار العبور.

ودعا النائب، بضرورة إعلان كافة التحقيقات حول هذا الحادث للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حفاظا على سمعة قناة السويس وأيضا حقوق الهيئة المالية وما تكبدته من خسائر.

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