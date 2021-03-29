الجيش الأفغاني يعتقل رئيس مخابرات «طالبان» في ننجارهار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، اعتقال شفيق الله رئيس مخابرات حركة "طالبان" في إقليم "ننجارهار"، واثنين آخرين من المشتبه بهم.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن القوات الخاصة الأفغانية شنت عملية في منطقة "شيرزاد" بإقليم "ننجارهار"، مضيفة أن 10 من مقاتلي طالبان على الأقل، قتلوا، وتم إحباط حادث انفجار سيارة مفخخة خلال عمليات الجيش في ولاية "قندهار" الجنوبية.وأشارت إلى أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية، بدعم جوي، شنت في الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليات أمنية في مقاطعات: "أرغنداب" و"بانجواي" و"مايواند" بجنوب مقاطعة "قندهار".وخلال العمليات، قتل 10 من عناصر "طالبان"، وأصيب 3 آخرون، ودمرت دراجة نارية، وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.