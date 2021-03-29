رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 29-3

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:42 م
مصر وجزر القمر
مصر وجزر القمر
محمد عبدالعزيز
طباعة
يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم مباراة مصر وجزر القمر ضمن دور المجموعات للجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لذا يهتم عاشقي الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر اليوم.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل رفقة ضيف الليلة "جزر القمر" إلى النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في دولة الكاميرون، لتكون مواجهة اليوم لخوض المنافسة على تصدر المجموعة.

وتمكن المنتخب الوطني من حصد 9 نقاط ليتصدر مجموعته بعد ان حصد نقطته الأخيره من التعادل أمام المنتخب الكيني قبل أيام بهدف محمد مجدي "قفشة".

وسيكون الصراع اليوم على صدارة المجموعة للثنائي بعد أن تعادل منتخب جزر القمر مع توجو سلبيًا في آخر مواجهة له، ليصل إلى النقطة التاسعة له في المجموعة ويضمن التأهل للبطولة القادمة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري مباراة الليلة كونها المالك الحصري لحقوق بث مباراة مصر وجزر القمر اليوم، وتحديدا قناة  beIN SPORTS HD 4 بي إن سبورت 4 بتعليق علي محمد علي، بجانب نقل المواجهة عبر التلفزيون الأرضي المصري.

أما القنوات المفتوحة التي من المقرر ان تنقل المباراة هي:

  • قناة مكسبي المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات
تردد 11411 أفقي
معدل ترميز: 27500.

  • قناة مكسبي سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11595 رأسي
معدل ترميز: 27500.

تشكيل مصر المتوقع ضد جزر القمر

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جزر القمر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي 
خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، علي جبر، عبد الله جمعة 
خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي قفشة
خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح.

تابع أيضاً:


وتنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض على أن تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 مشاهدة المباراة بتعليق علي محمد علي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021