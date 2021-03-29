تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 29-3

يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم مباراة مصر وجزر القمر ضمن دور المجموعات للجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لذا يهتم عاشقي الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر اليوم.





وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل رفقة ضيف الليلة "جزر القمر" إلى النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في دولة الكاميرون، لتكون مواجهة اليوم لخوض المنافسة على تصدر المجموعة.





وتمكن المنتخب الوطني من حصد 9 نقاط ليتصدر مجموعته بعد ان حصد نقطته الأخيره من التعادل أمام المنتخب الكيني قبل أيام بهدف محمد مجدي "قفشة".





وسيكون الصراع اليوم على صدارة المجموعة للثنائي بعد أن تعادل منتخب جزر القمر مع توجو سلبيًا في آخر مواجهة له، ليصل إلى النقطة التاسعة له في المجموعة ويضمن التأهل للبطولة القادمة.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري مباراة الليلة كونها المالك الحصري لحقوق بث مباراة مصر وجزر القمر اليوم، وتحديدا قناة beIN SPORTS HD 4 بي إن سبورت 4 بتعليق علي محمد علي، بجانب نقل المواجهة عبر التلفزيون الأرضي المصري.





أما القنوات المفتوحة التي من المقرر ان تنقل المباراة هي:





قناة مكسبي المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد 11411 أفقي

معدل ترميز: 27500.





قناة مكسبي سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11595 رأسي

معدل ترميز: 27500.

تشكيل مصر المتوقع ضد جزر القمر

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جزر القمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، علي جبر، عبد الله جمعة

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح.





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وتنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض على أن تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 مشاهدة المباراة بتعليق علي محمد علي.