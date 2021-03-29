سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة، القدم أن المسحة الرسمية التي أجراها الفريق قبل مباراته المقررة أمام جزر القمر اليوم الإثنين جاءت سلبية تماما لجميع أفراد المنتخب بالكامل.وأضاف أن اللاعبين المحترفين خضعوا لمسحة إضافية جاءت سلبية قبل سفرهم والانضمام لأنديتهم في إنجلترا وتركيا، عقب الانتهاء من مواجهة جزر القمر وختام المعسكر الدولي.ويستضيف منتخب مصر في السادسة مساء اليوم منتخب جزر القمر، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.وتأهل منتخب مصر إلى البطولة القارية بعدما تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر التي تأهلت للبطولة للمرة الأولى في تاريخها.