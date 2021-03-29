منتخب موريتانيا يواجه أفريقيا الوسطى فى تصفيات الكان.. غدًا

يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون)، غدًا الثلاثاء، نظيره من وسط أفريقيا، في مدينة بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.وذكر بيان رسمي للمنتخب الموريتاني أن اللاعبين أجروا مساء أول أمس مرانهم في بانجي، استعدادًا للقاء الحاسم الذي يأتي بعد تعادل أمام المغرب، يوم الجمعة، الماضي في نواكشوط.ويحتاج الموريتانيون للفوز بالمباراة لضمان تأهلهم إلى نهائيات أمم أفريقيا، كما أن تعادلهم مع وسط إفريقيا وتعادل أو خسارة بوروندي أمام المنتخب المغربي يضمن تأهل المنتخب الموريتاني الذي يحتل المرتبة الثانية بعد منتخب المغرب في المجموعة الخامسة.ويتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة، متبوعا بالمنتخب الموريتاني بست نقاط في المركز الثاني، ثم بوروندي بخمس نقاط، وأخيرا أفريقيا الوسطى بأربع نقاط.