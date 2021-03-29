رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

منتخب موريتانيا يواجه أفريقيا الوسطى فى تصفيات الكان.. غدًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:42 ص
منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا
أ ش أ
طباعة
يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون)، غدًا الثلاثاء، نظيره من وسط أفريقيا، في مدينة بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وذكر بيان رسمي للمنتخب الموريتاني أن اللاعبين أجروا مساء أول أمس مرانهم في بانجي، استعدادًا للقاء الحاسم الذي يأتي بعد تعادل أمام المغرب، يوم الجمعة، الماضي في نواكشوط.

ويحتاج الموريتانيون للفوز بالمباراة لضمان تأهلهم إلى نهائيات أمم أفريقيا، كما أن تعادلهم مع وسط إفريقيا وتعادل أو خسارة بوروندي أمام المنتخب المغربي يضمن تأهل المنتخب الموريتاني الذي يحتل المرتبة الثانية بعد منتخب المغرب في المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة، متبوعا بالمنتخب الموريتاني بست نقاط في المركز الثاني، ثم بوروندي بخمس نقاط، وأخيرا أفريقيا الوسطى بأربع نقاط.

موضوعات متعلقة

استغلال العوامل الطبيعية.. كيف نجح العاملون بقناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة؟

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021

روى كين: هارى كين يجب أن يترك توتنهام بحثًا عن البطولات

منتخب موريتانيا يواجه أفريقيا الوسطى فى تصفيات الكان.. غدًا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-3-2021

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء