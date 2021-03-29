بـ1.1 مليار دولار.. دبي تعتزم تأسيس منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة

قالت دبي القابضة، أداة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستثمارية، اليوم الاثنين إنها دخلت في شراكة مع خمس شركات لتأسيس منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتحويل النفايات إلى طاقة.وأضافت في بيان أن ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي زوسن إنوفا، ومقرها سويسرا، وإيتوشو اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية ومجموعة تك جروب المحلية للتشييد.وذكرت دبي القابضة في البيان عن المشروع "سيتولى ائتلاف الشركات بناؤه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما".وقال البيان "سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاواط من الطاقة النظيفة".