«التضامن»: برنامج وعي يلعب دورًا مهمًا في الأسمرات

قالت منى أمين مستشارة برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يلعب دورًا مهمًا في حي الأسمرات، فهو من الأحياء بديلة العشوائيات التى تحتاج إلى رسائل البرنامج.أضافت أن البرنامج يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، وهى قبول الأسرة لطفلها من ذوى الإعاقة ورعايته لتقدمه وتنمية مهاراته، الضرب والإهانة، وهو أمر خاطئ فى تربية الأطفال لأنه يضعف شخصيته ويجرح كرامته ويعلمه العناد والعنف، احترام التنوع الديني فى المدرسة والجامع والكنيسة، استمرار الأولاد فى المدارس وتعليمهم شرط أساسي للحصول على تكافل الهجرة غير الشرعية تعرض حياة الشخص للخطر والملاحقة الأمنية من قبل سلطات دول المهجر.أضافت منى لـ«الدستور»، أن البرنامج يقوم على تنظيم الأسرة فثروة المرأة الحقيقة هى سلامة صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية، جواز البنت أقل من 8 سنوات يعرض صحتها للخطر، إضافة إلى النظافة لمنع انتشار الأمراض المعدية.