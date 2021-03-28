«الصناعة»: انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن.وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستصدر خلال شهر من الآن، مؤكدة أن إصدار لائحة هذا القانون تأخرت بالفعل.وأوضحت أنه كان هناك أسباب لتأخر إصدارها، قائلة: «بالفعل تم البدء فى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن أصبح وزيرة، لكن كان هناك بعض التعديلات الواجب إدخالها على المشروع فلا يمكن أن تكون اللائحة مجرد تكرار لنصوص القانون».