فساتين زفاف باللون الأسود لعام 2021 خلال أسبوع الخياطة الراقية بباريس

بدأت فعاليات اليوم الأخير من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين الزفاف باللون الأسود، المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.فعلى الرغم من تصميمات الزفاف بمختلف درجات اللون الأبيض، لكن تصميمات فساتين الزفاف باللون الأسود يبقى الأكثر جرأة وقوة في عالم التصميمات وتختاره صاحبات الشخصية القوية.وتم تقديم فستان زفاف باللون الأسود بتصميم الثوب الضيق الذي يشبه قصة السمكة، مع طرحة سوداء ناعمة لتطل العروس بطلة جميلة، وفستان أخر من الدانتيل الأسود بمثابة تصميم فريد من نوعه، يجمع بين الأناقة والشياكة يزين الثوب بالدانتيل على الأكمام واللياقة.وتم تقديم ثوب أسود اللون منقط باللون الأبيض بتصميم عصري، وتصميم فستان أخر بطبقات عديدة من تدرجات اللون الأسود الفاتح والغامق وتم تقديم فستان أسود كلاسيكي بتصميم بسيط وفستان زفاف أسود أخر ضيق وقصير، ويشبه إلى حد ما فساتين السهرة العادية، وفستان أخر ضيق من الأعلى وواسع جدًا في الأسفل وذات طبقات من القماش السميك.