لماذا تحتفل كنيسة الروم باستقلال اليونان؟.. الأنبا نيقولا يجيب

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه منذ عام 1821 أي من 200 عام مضت تحتفل الكنيسة بتخلص اليونان من الاحتلال التركي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاحتلال التركي ظل جاثمًا على أرض اليونان لمدة 400 عام، وخرج بفضل مقاومة أبنائها الذين قدموا الكثير من الشهداء لتحرير بلدهم، لذلك تحتفل الكنيسة بتلك المناسبة.وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى الثالثة عصرًا.