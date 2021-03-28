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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لماذا تحتفل كنيسة الروم باستقلال اليونان؟.. الأنبا نيقولا يجيب

الأحد 28/مارس/2021 - 02:18 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه منذ عام 1821 أي من 200 عام مضت تحتفل الكنيسة بتخلص اليونان من الاحتلال التركي.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاحتلال التركي ظل جاثمًا على أرض اليونان لمدة 400 عام، وخرج بفضل مقاومة أبنائها الذين قدموا الكثير من الشهداء لتحرير بلدهم، لذلك تحتفل الكنيسة بتلك المناسبة.

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى الثالثة عصرًا.

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