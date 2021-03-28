وزيرة الصحة تتفقد مركز تلقي لقاح كورونا بمركز طبي الأسمرات

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عيادات وغرف تلقي لقاح فيروس كورونا داخل مركز طبي حي الأسمرات، والذي يعد ضمن الـ239 مركزًا لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، وذلك على هامش إطلاقها فعاليات الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال.واطمأنت وزيرة الصحة على سير عملية تلقي المواطنين اللقاح بداية من مراجعة البيانات والموافقة المستنيرة حتي تلقي اللقاح، مؤكدة أنه سيتم زيادة عدد المراكز بزيادة كميات اللقاح التي سيتم استقبالها.يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت الحملة القومي الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم 28 فبراير الماضي، حيث نجحت في تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلًا من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين، كما تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.