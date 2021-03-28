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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسالة «زايد» للأسر بالتزامن مع إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رسالة أثناء قيامها بتطعيم عدد من الأطفال بمركز طبى الأسمرات خلال فعاليات إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، دعت خلالها جميع الأسر إلى أهمية التوجه إلى أقرب فرقة للحملة متواجدة بمواقعهم، لتطعيم أطفالهم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ تلك الحملة بالإضافة إلى برامج التطعيمات الأساسية للأطفال، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.

وتوجهت زايد بالشكر لمنظمة الصحة العالمية لحرصها على مساعدة دول إقليم شرق المتوسط للقضاء على مرض شلل الأطفال، حيث تم اختيار كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، والدكتور عبدالرحمن بن عويسي، وزير الصحة الإماراتي لرئاسة اللجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بدول شرق المتوسط في شهر مارس الجاري.

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