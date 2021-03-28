رسالة «زايد» للأسر بالتزامن مع إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رسالة أثناء قيامها بتطعيم عدد من الأطفال بمركز طبى الأسمرات خلال فعاليات إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، دعت خلالها جميع الأسر إلى أهمية التوجه إلى أقرب فرقة للحملة متواجدة بمواقعهم، لتطعيم أطفالهم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ تلك الحملة بالإضافة إلى برامج التطعيمات الأساسية للأطفال، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.وتوجهت زايد بالشكر لمنظمة الصحة العالمية لحرصها على مساعدة دول إقليم شرق المتوسط للقضاء على مرض شلل الأطفال، حيث تم اختيار كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، والدكتور عبدالرحمن بن عويسي، وزير الصحة الإماراتي لرئاسة اللجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بدول شرق المتوسط في شهر مارس الجاري.