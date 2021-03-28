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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات

الأحد 28/مارس/2021 - 11:58 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم بـ"الجرعة الثانية" ضد مرض شلل الأطفال من مركز طبي حي "الأسمرات"، للأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ"جرعتين متتاليتين"، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.

وأشار إلى أن تلك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يتم في جميع محافظات الجمهورية، من خلال 90 ألفا من الفرق الطبية الثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة في الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.
إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات
إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات
إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات
إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات
إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات
إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بالأسمرات

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