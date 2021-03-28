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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تحذر أمريكا من تصرفاتها الاستفزازية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
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حذرت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة من المزيد من الاستفزازات أو ممارسة مزيد من الضغط على بيونج يانج في ظل تدهور العلاقات بين البلدين منذ تنصيب الرئيس جو بايدن.

وأكدت النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في بيان نقلته مجلة "ميلتري ووتش" العسكرية، أنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن عادتها السيئة "واتخاذ موقف مناسب من البداية حيال كوريا الشمالية إذا كانت تريد الجلوس معها وجها لوجه".

وأشارت المسئولة الكورية الشمالية إلى أن بلادها ستراقب التصرفات التي تنخرط بها الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه "من الأفضل للولايات المتحدة أن تتخلى عن حيلة القيام باتصالات مع كوريا الشمالية لكسب الوقت والرأي العام لصالحها، لأن ذلك مضيعة للوقت"، على حد قولها.

يُشار إلى أن بايدن قد تعهد باتخاذ موقف أكثر تشددا ضد كوريا الشمالية منذ بدأ ترشحه للانتخابات، وسعت واشنطن للضغط على جارتها الصين للحصول على تنازلات من بيونج يانج في التخلي عن سلاحها النووي، كما أن كوريا الشمالية ترفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مُفترض من خلالها أن تقدم تنازلات أحادية الجانب.

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