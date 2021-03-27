الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن اعتذار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للمصريين وأسر ضحايا قطاري سوهاج "واجب ومستحق" للناس، مشيرا إلى أنه عندما تحدث كارثة أو مشكلة والناس تضار منها يجب على المسئول أن يعتذر للناس، وبعدها يتم عقاب ومحاسبة المخطئ.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن كامل الوزير رجل يشعر بالمسئولية ولا يتجاهل مسئوليته، منوها أننا في الماضي كان المسئول يخطئ في حق الناس ولا يلتفت، ولا يسأل في الناس، مشيرا إلى أنه ينحاز للفريق كامل الوزير، لأنه ينحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطاء.



