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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

السبت 27/مارس/2021 - 04:12 م
الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي
نعمات مدحت
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تصدر نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021، عمليات البحث خلال هذه الساعات، عبر محركات البحث، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع اختبارات شهر مارس، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الاثنين الموافق 29 مارس.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

نشرت  وزارة التربية والتعليم، عدد من النماذج الخاصة بالامتحانات لشهر مارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث جاء الامتحان اختبار متعدد التخصصات، وتضم الورقة الخاصة بالامتحان حيث جاء كل مادتين في ورقة واحدة فاللغة العربية والمحفوظات في ورقة وجاء اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، كما جاءت مادتي العلوم والرياضية اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، وجاء الإنجليزي والدراسات الاجتماعية في ورقة واحدة.

آلية الامتحانات لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية الترم الثاني

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، إطلاق نظام الامتحانات الشهرية كبديل للامتحانات النهائية في كل مادة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021 ، حيث يتم إلغاء الامتحانات النهائية بشرط أن تكون الامتحانات في جميع المواد في ورقة واحدة وبالتالي يتم اختبار الطلاب ليوم واحد فقط لجميع طلاب على مستوى محافظات مصر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتحميل نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg، حيث يمكن للطلاب معرفة طريقة الامتحانات من خلال الاختبارات التي وضعتها الوزارة.
ويذكر، أن وزارة التربية والتعليم، اطلعت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، للطلاب لمتابعة دروسهم، والمقررات الدراسية، و تحميل نماذج الامتحانات الجديدة، حيث تم تغيير الخريطة الزمنية للمراحل التعليمية.


وذلك بسبب ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في أوائل 2020، مما أدى إلى تغيير المنظومة التعليمية، مما أدى إلى تقلص عدد الطلاب وأيام الحضور للطلاب.

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