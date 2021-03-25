تصدر موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يريد الكثير من المواطنين صيام هذه الليلة، حيث تعد لها مكانة خاصة، حيث ورد في فضلها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويسعى الكثير من المسلمين في بقاع الأرض لإحيائها بالذكر والصوم والصلاة.





تتميز هذه الليلة بأنه حدث بها حادثة تاريخية في سجل المسلمين حيث تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، ووفقا لما أجتمعت عليه الآراء أنها تمت في السنة الثانية من الهجرة النبوية.





موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها

تعتبر ليلة النصف من شعبان، هي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ مع مغرب يوم 14 شعبان وتنتهي مع فجر يوم 15 شعبان، وتأتي هذا العام يوم الأحد 28 مارس الجاري، وخلال هذا العام فإن ليلة النصف من شعبان، سوف تبدأ من مغرب يوم السبت المقبل الموافق 27 من مارس الميلادي لعام 2021 الموافق أيضًا لـ14 شعبان 1442هـ، وتنتهي مع فجر الأحد 15 شعبان، الموافق 28 مارس 2021م، وفقا لما أكدته دار الإفتاء المصرية، وخبراء علم الفلك.





اقرأ أيضا:





ويستحب الصيام فيها، اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، لأنه ترفع فيه الأعمال، والرسول كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ويكثر المسلمين في هذه الليلة بقراءة القرآن الكريم، والإكثار من الذكر، والتسبيح، كما أنها تصادف يوم في الأيام القمرية الثالث والرابع والخامس، فإنه يجوز صيامها، وفقا لما ذهب إليه جمهور العلماء.

أحاديث نبوية في فضل ليلة النصف من شعبان

وبعد موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها، يشار إلى أنه ورد العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد منزلة هذه الليلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، "إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه": رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه.





كما ورد في فضلها أيضا حديث "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" وفقا لما رواه البيهقي في كتابه "شعب الإيمان".