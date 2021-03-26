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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية معرفة نتيجة الإعلان الرابع عشر في الإسكان الاجتماعي ٢٠٢١

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:13 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
أسماء منصور
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يبحث المواطنون عن رابط معرفة نتيجة الإعلان الرابع عشر في الإسكان الاجتماعي ٢٠٢١ بعدما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد، أنه بدء النظر في أوراق المتقدمين لحجز وحدات الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لفلترتها ومعرفة من هم أحق بهذه الشقق طبقا للشروط اللازم توافرها في المواطنين الذين سيحصلون علي شقق الإسكان الإجتماعي منذ بداية شهر يناير الماضي وتضمن نحو 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل وتم تنفيذ هذه المبادرة علي مراحل وذلك لضمان التأكد من حصول جميع المواطنين علي سكن ملائم لهم وتحقيق حياة كريمة لكافة المصريين في أطار حرص الدولة على ذلك الهدف.

وتعرض لكم الدستور في هذا التقرير رابط معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١ وكافة المعلومات المتعلقة بذلك في إطار حرصها على توفير المعلومات اللازمة للمواطنين

 معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١




لمعرفة موافقةحصول المواطن علي الوحدة السكنية التي سبق له التقدم للحصول عليها من عدمه يتم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.

– ثم يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

- والخطوة التالية هي تسجيل القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.

– واخيرا يجب الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم ما إن كان تمت الموافقة على حصوله على وحدة سكنية أو لا

 معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١


جدير بالذكر أن هناك طرق أخري للأستعلام عن حصول المواطنين عن شقق الإسكان الإجتماعي غير الطريقة الإلكترونية السابقة

طرق الإستعلام الأخري


الاتصال والإستفسار من خلال هذه الأرقام ٥٩٩٩ ٥_١١٨٨ _ ٠٩٠٠٧١١١٧
من الساعة ٩صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت.

وهناك طريقة أخرى هي إرسال رسالة نصية SMS إلى رقم 1124


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وبعد معرفة رابط معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١ نعرض لكم أبرز شروط الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي
حيث يشترط لحجز شقق الأسكان الإجتماعي عدة شروط أبرزها أن يتراوح عمر المواطن المستحق لشقق الإسكان ما بين ٢١ ألي ٥٠ عام وان يكون مصري الجنسية والا يزيد دخله الشهري عن ٦ آلاف جنيه، وان لا تحصل الأسرة الواحدة علي اكثر من شقة وكذلك يفترض الحصول علي الوحدة السكنية في محافظة المواطن أو علي الاقل محافظة مجاورة لها، وغيرها من الشروط الأخرى.

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