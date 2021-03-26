كيفية معرفة نتيجة الإعلان الرابع عشر في الإسكان الاجتماعي ٢٠٢١

معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١

معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١

طرق الإستعلام الأخري

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وتعرض لكم الدستور في هذا التقرير رابط معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١ وكافة المعلومات المتعلقة بذلك في إطار حرصها على توفير المعلومات اللازمة للمواطنينلمعرفة موافقةحصول المواطن علي الوحدة السكنية التي سبق له التقدم للحصول عليها من عدمه يتم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.– ثم يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.- والخطوة التالية هي تسجيل القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.– واخيرا يجب الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم ما إن كان تمت الموافقة على حصوله على وحدة سكنية أو لاجدير بالذكر أن هناك طرق أخري للأستعلام عن حصول المواطنين عن شقق الإسكان الإجتماعي غير الطريقة الإلكترونية السابقةالاتصال والإستفسار من خلال هذه الأرقام ٥٩٩٩ ٥_١١٨٨ _ ٠٩٠٠٧١١١٧من الساعة ٩صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت.وهناك طريقة أخرى هي إرسال رسالة نصية SMS إلى رقم 1124وبعد معرفة رابط معرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر في الاسكان الاجتماعي ٢٠٢١ نعرض لكم أبرز شروط الحصول على شقق الإسكان الإجتماعيحيث يشترط لحجز شقق الأسكان الإجتماعي عدة شروط أبرزها أن يتراوح عمر المواطن المستحق لشقق الإسكان ما بين ٢١ ألي ٥٠ عام وان يكون مصري الجنسية والا يزيد دخله الشهري عن ٦ آلاف جنيه، وان لا تحصل الأسرة الواحدة علي اكثر من شقة وكذلك يفترض الحصول علي الوحدة السكنية في محافظة المواطن أو علي الاقل محافظة مجاورة لها، وغيرها من الشروط الأخرى.