بطاقة الخدمات المتكاملة ٢٠٢١.. الرابط وأسهل الطرق للاستعلام





رابط بطاقة الخدمات المتكاملة





يستطيع الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة استخراج البطاقة الخدمية إلكترونيا عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك توفيرا لوقتهم وجهدهم في ظل حالتهم المرضية خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق التعامل المباشر دون اتخاذ إجراءات احترازية مع المصابين والمشتبه بإصابتهم أو دخول أماكن بها أسطح يحتوي على الفيروس القاتل ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز المناعي والقضاء عليها بالكامل ومن ثم يؤدي إلى الوفاة الفورية





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طرق الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة





هناك طريقتين الاستعلام الالكتروني عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تساعدهم في إنجاز وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحصولهم على حقوقهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص وهما:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي و الضغط على أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة وكتابة البيانات المطلوبة بما فيهم الرقم القومي





الاتصال التليفوني بالرقم الساخن على رقم 15044 وإدخال البيانات المطلوبة من خلال الخدمات الصوتية والضغط على الأرقام التي توافق اختيارك الذي تريده





الأوراق المطلوبة لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على البطاقة الخدمية





يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عقب تقديم الأوراق التالية:-





صورة بطاقة الرقم القومي سارية للراغب في استخراج البطاقة الخدمية من ذوي الاحتياجات الخاصة





5 صور شخصية حديثة للمتقدم





تقرير طبي مفصل يوضح الحالة المرضية المتقدم مستخرج من إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة

احتلت خلال الآونة الأخيرة محرك البحث العالمي جوجل حيث يبحث عن كيفية استخراجها إلكترونيا ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الوسيلة الوحيدة المتعمدة للحصول على كافة الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسهل طرق الاستعلام عنها إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها وخطوات الاستعلام عنها