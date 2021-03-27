جمعة ختام الصوم بكنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك

احتفلت رعية كنيسة العذراء سيدة مصر للأقباط الكاثوليك بباريس، أمس، بجمعة ختام الصوم، بصلاة القنديل والقداس الإلهي.ترأس الصلاة الأب يوساب، راعي الكنيسة، وذلك بحضور شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وفي سياق آخر، استقبل اجتماع أسرة الناصرة بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وذلك بحضور الأب يوسف بشرى.شارك أيضًا مسؤولي وأعضاء الاجتماع، وألقى نيافة المطران كلمة اللقاء بعنوان «فرح الحب»، مركزًا على «سنة القديس يوسف»، التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، كما دار الحديث أيضًا حول السنة الرعوية الجديدة «سنة العائلة».