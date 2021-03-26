ضبط 1452 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، على مدار يومين، نتج عنها تنفيذ 1452حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي: ''3 أحكام جنايات، حكم حبس جزئي، و56 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى أحكام غرامات، أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.