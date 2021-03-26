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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط مخطط لاستهداف الشرطة فى روستوف بروسيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
هدير سند
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قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إنه تم اعتقال 3 متطرفين كانوا يستعدون لشن هجمات على أقسام الشرطة في مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا، وذكر المكتب الصحفي للمخابرات الروسية، أنه يتم كذلك استجواب 3 أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم في القضية، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار المكتب في بيان له، إلى أنه تم تنفيذ عملية الاعتقال، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية، ونوه بأن المعتقلين، خططوا لرمي مباني أقسام الشرطة، بالعبوات الحارقة، وكتابة عبارات مسيئة للدولة. ولتنفيذ ذلك، تدربت مجموعة من الشباب على تمرينات محددة. وقبيل اعتقالهم، قام هؤلاء بكتابة شعارات معادية للدولة، على جدران بعض المبانى.

وأضافت المخابرات، في بيانها: "وفقا للمشرف المفترض على نشاط المجموعة، تبلورت آراؤهم المتطرفة تحت تأثير إحدى الجماعات الناشطة في الإنترنت، التي يتواجد المشرفون عليها في بولندا، ومن هناك تم تزويد المجموعة بطرق تصنيع العبوات الحارقة".

ويؤكد البيان، أن المعتقلين، يدلون حاليا باعترافاتهم أمام التحقيق، وتم فتح قضية جنائية وفقا للمادة المتعلقة بممارسة التخريب بدوافع الكراهية السياسية، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

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