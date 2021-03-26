رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون لمواجهة تغير المناخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:21 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية جونج أوي -يونج اليوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تغير المناخ.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أن الطرفين اتفقا على التعاون المشترك من أجل تحقيق هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050، والاستضافة الناجحة للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها في جلاسكو بالمملكة المتحدة شهر نوفمبر المقبل، وتعزيز العمل المناخي في كل من البلدين.

وناقش جونج وكيري التدابير الملموسة لخلق التآزر بين قمة المناخ لزعماء العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة في يوم 22 من الشهر المقبل وقمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في شهر مايو القادم.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين سول وواشنطن من أجل دفع مشاركة رئيسي البلدين في قمة المناخ لزعماء العالم وقمة P4G إلى الأمام، وتعزيز الزخم السياسي لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية


الصور

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج»

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

قبل انتهاء المهلة.. رابط التقديم على عداد كهرباء.. والأوراق المطلوبة

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة