كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون لمواجهة تغير المناخ

بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية جونج أوي -يونج اليوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تغير المناخ.وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أن الطرفين اتفقا على التعاون المشترك من أجل تحقيق هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050، والاستضافة الناجحة للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها في جلاسكو بالمملكة المتحدة شهر نوفمبر المقبل، وتعزيز العمل المناخي في كل من البلدين.وناقش جونج وكيري التدابير الملموسة لخلق التآزر بين قمة المناخ لزعماء العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة في يوم 22 من الشهر المقبل وقمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في شهر مايو القادم.كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين سول وواشنطن من أجل دفع مشاركة رئيسي البلدين في قمة المناخ لزعماء العالم وقمة P4G إلى الأمام، وتعزيز الزخم السياسي لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.