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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تُسجل 3124 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بكورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:07 م
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة النمساوية 3124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد و27 حالة خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 526 ألفا و393 حالة تعاف منها 483 ألفا و460 حالة بينما توفيت 9178 حالة.

وذكر البيان أنه يتواجد في المستشفيات 2068 حالة منها 446 حالة فى العناية المركزة بينما تلقى التطعيم باللقاح المضاد لكورونا مليونا و392 ألفا و88 حالة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 102 وكارينثيا 120 والنمسا السفلى 672 والنمسا العليا 445 وسالزبورج 202 وستيريا 229 وتيرول 247 وفورارلبرغ 99 وأخيرا العاصمة فيينا 1.008 حالة.

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