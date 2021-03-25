الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان





الأيام البيض لشهر شعبان 2021/1442





يوجد في كل شهر هجري ثلاث أيام قمرية 13 و 14 و 15 وهي التي يكتمل فيها القمر يستحب صيامها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام القمرية أو "البيض" من كل شهر فضلا عن صيام شهر شعبان لأنه يرفع فيها أعمال بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى لذلك كان يكثر فيه الصيام ويصادف هذا العام 2021 يوم السبت والأحد والاثنين المقبلين 27 و 28 و 29 مارس الجاري وذلك وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية الذي أكد أن 15 مارس هو غرة شهر شعبان.





فضل ليلة النصف من شعبان 2021/1442





ذكر جموع العلماء أن ليلة النصف من شعبان والتي تبدأ منذ مغرب يوم 14 شعبان إلى فجر 15 شعبان دعاءها مستجاب لا يرد حيث يرفع فيها أعمال بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى ليطلع عليها ويغفر لجميع المسلمين ويستحب إحياء ليلها وصيام نهارها ولم يرد عن الرسول صلوات الله عليه أنه خصها بدعاء معين أو عبادة معينة بل هى ليلة يستحب فيها الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن الكريم .





اقرأ أيضاً





موعد بدء شهر رمضان المبارك 2021





زاد البحث عن الأيام البيض لشهر شعبان 2021 وموعد بدء شهر رمضان المبارك هذا العام عبر منصات الالكترونية والذي يبدأ في 13 إبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد المنتشرة بجميع المحافظات التابعة لدار الإفتاء والتي تستطلع هلال الشهور الهجرية وتحدد أيام البيض أو الأيام القمرية في كل شهر لتساعد المسلمين في تحريها وصيامها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى .

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلصيامها وقيام ليلها والتعبد فيها لله عز وجل، لأنها ليالي ترفع فيها أعمال العباد لله سبحانه وتعالى، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل صيام تلك الأيام وإحياء لياليها وموعدها في كل الشهور الهجرية وكيفية تحريها.