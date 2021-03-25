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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أشعار العامية بمركز طلعت حرب وحفل موسيقى بقصر ثقافة الأسمرات

الخميس 25/مارس/2021 - 12:26 ص
مركز طلعت حرب
مركز طلعت حرب
نضال ممدوح
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تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ بقصر ثقافة الأسمرات٬ أولى جولات الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية٬ حيث تقدم المطربة فاطمة عادل السيرة الهلالية من التراث المصري العربي.

في سياق متصل٬ يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء نفس اليوم، أمسية شعرية تحمل عنوان "قراءة في نماذج من أشعار العامية".

تدير الأمسية الكاتبة سوسن رضوان، ويشارك فيها عدد من الشعراء الشباب وذوي الهمم منهم: أمل حجاج، عبير علام، محمد الفرماوي، ويتخلل الأمسية فقرات غنائية للمطربين هيثم عصام وفرح رفعت.

واستطاع مركز طلعت حرب الثقافى أن يصبح مركزًا للإشعاع الثقافى والفنى بمنطقة زينهم والسيدة زينب، حيث ساهم بدور فعال فى التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية والحيوية التى شهدت تطويرًا معماريًا كبيرًا واستطاع المركز أن يحدث نقلة نوعية فى سلوكيات المجتمع المحيط به أن يخلق حوارًا ًاخلاقًا بينه وبين أهالى المنطقة.

وكشف عن العديد من المواهب الشابة ووضعها على أول طريق الإبداع والتميز من خلال قاعاته المختلفة يحتوى المركز على: قاعة إطلاع للإطفال - قاعة إطلاع للكبار- وممارسة الهوايات المختلفة - قاعة الكتاب الإلكترونى والانترنت - قاعة ندوات- وعروض سينما - فصل تعليمى -قاعة لتعليم الحاسب الآلى - قاعة معارض - مسرح مكشوف.

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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