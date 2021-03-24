«السكة الحديد»: خدمات مجانية لذوي الهمم وكبار السن (صور)

شاركت هيئة السكة الحديد، المواطنين اليوم بصور تقديم الخدمات المجانية للركاب داخل محطات القطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن من بين الخدمات التي تقدمها بشكل مجاني توفير كراسي متحركة وعمال لنقل ذوي الاجتياجات الخاص من خارج المحطة إلي داخلها.وأشارت هيئة السكة الحديد، إلي أنه يتم توفير عربات "جولف" داخل المحطات لسرعة نقل الركاب أيضا من خارج المحطة لداخلها، ولفتت الهيئة إلي أن تلك الخدمات مجانية ولا يتم دفع أى أموال فيها.