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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تطلق حملة للتوعية بخطر المخدرات في المقطم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:09 م
حملة توعية بخطر المخدرات
حملة توعية بخطر المخدرات
ولاء جمال
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة لتوعية الأسر بحي المقطم بمخاطر الإدمان وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطي المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".
 
وقالت القباج، إن المبادرة تستهدف توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر، أيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء، بجانب استمرار تنفيذ برامج التوعية في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة "حي الأسمرات، والمحروسة وبشاير الخير وعشش شارع السودان بمحافظة الجيزة".

ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبا كبيرا من الأسر الذين حرصوا على الاستماع  لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي  وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة  الأسر المقيمة بهذه المناطق، كما تقدم 9 شباب من أهالي المنطقة للعلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة، من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، حيث يتم تحويل الحالات المرضية إلى أقرب مراكز علاجي لهم.

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