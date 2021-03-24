أول تعليق من عمر كمال على أزمة صورته مع مبروك عطية: حسسوني إني كافر

أثار المطرب عمر كمال الجدل بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مع الشيخ مبروك عطية، وعلق عليها: "حاجة في رمضان هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية".وأثارت الصورة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر أغضب مطرب المهرجانات عمر كمال، حتى خرج ليرد على هذا الهجوم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".وعلق عمر كمال: "اتصورت صورة واتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية في لقاء هيتذاع معاه في رمضان إن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم، كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد أو إنسان لا مؤاخدة نجس وهيدنس الشيخ".وأضاف: "كومنتات إزاى ده يتصور مع ده!!، مع إني مش وحش للدرجة دي، زي بالظبط ما خلوني أبطل أفكر أصلي في المسجد أول ما أخش بحس إني إنسان منبوذ والناس بتبصلي بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتاني أقف جمبه إنت لاحسن ربنا ميتقبلشي مني صلاة".وتابع: "مش بقول إني مقطع السجادة أنا زي أي أنسان بيقطع في الصلاة وبيرجع، بس ساعات ببقى حابب أدخل المسجد وفعلا بطلت ده من الناس".