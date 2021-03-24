النفط يرتفع والعزل في أوروبا والمخزون الأمريكي يحدان من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة مع سعي المستثمرين لتحقيق مكاسب عقب الهبوط الحاد في اليوم السابق، لكن التعافي كان محدودًا جراء تباطؤ انتعاش الطلب بسبب إجراءات عزل جديدة لمكافحة الجائحة في أوروبا وتزايد المخزونات في الولايات المتحدة.وارتفع برنت 69 سنتا ما يعادل 1.1 بالمائة إلى 61.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش، بعدما هوى 5.9 بالمائة إلى 60.50 دولار اليوم السابق.وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1.1 بالمائة إلى 58.39 دولار للبرميل بعد أن فقد 6.2 بالمائة ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس الثلاثاء.ولامس المؤشران أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير أمس ونزلا نحو 14 بالمائة عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة السمسرة فوجيتموي كو للسلع الأولية: "عدل المستثمرون مراكزهم بعد الهبوط الحاد أمس".وأضاف: "لكن السوق تظل تتوقع هبوطًا بسبب المخاوف المتنامية حيال تعافي الطلب في أعقاب قيود جديدة في أوروبا بسبب الجائحة".