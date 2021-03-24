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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيونج يانج: فرض عقوبات أوروبية ضد كوريا الشمالية استفزاز سياسى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:00 ص
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
وكالات
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انتقدت بيونج يانج بشدة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان" في هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) عن متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية قوله إن بلاده ترفض بقوة "العقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان". وأشار المتحدث إلى أن الممارسات من هذا النوع أصبحت "جزءا معتادا من السياسة العدائية" إزاء كوريا الشمالية، وأن حكومتها تعتبرها "استفزازا سياسيا سافرا هدفه التدخل في شؤون البلاد والنيل من سيادتها".

ووصف المتحدث باسم الوزارة فرض عقوبات بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان "ستارا لممارسة الضغوط على دول أخرى".

وفي 22 مارس وافقت الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص والجهات في روسيا والصين وكوريا الشمالية ودول أخرى، بزعم ضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي كوريا الشمالية استهدفت التقييدات وزيرين مسؤولين - برأي الاتحاد الأوروبي - عن "عمليات قمع" والنيابة العامة المركزية للبلاد.

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